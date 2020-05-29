29 мая. Mossovetinfo.ru – С 06:00 утра пятницы, 29 мая в Москве выпало уже 60% месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в Москве выпало от 30 до 33 миллиметров осадков. При этом, небольшой дождь будет идти в Москве до самой ночи. В некоторых районах города за сутки может выпасть до 45 миллиметров осадков.