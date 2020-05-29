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Общество     29.05.2020 18:58

60% месячной нормы осадков выпало в Москве 29 мая

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Теги:  дождь  Гидрометцентр  осадки 

29 мая. Mossovetinfo.ru – С 06:00 утра пятницы, 29 мая в Москве выпало уже 60% месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в Москве выпало от 30 до 33 миллиметров осадков. При этом, небольшой дождь будет идти в Москве до самой ночи. В некоторых районах города за сутки может выпасть до 45 миллиметров осадков.


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Теги: 
дождь  Гидрометцентр  осадки 

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