8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году омбудсмену Москальковой

17 апреля. Mossovetinfo.ru - 8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.



Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пришлось перестраивать на современные реалии, отметила Москалькова.



Всего в 2022 году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в поступило 79 420 обращений, из которых 23,3% были связаны со специальной военной операцией (СВО), отмечается в Докладе уполномоченного по правам человека в России за 2022 год. В том числе 4 277 обращений касались помощи жителям ЛНР, ДНР и гражданам Украины, защиты прав военнослужащих из зоны боевых действий (10 817) и мобилизованных (3 493).



Аппарат омбудсмена оказал содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении правовых и социально-бытовых вопросов.