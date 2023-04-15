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Общество
17.04.2023, 11:59
8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году омбудсмену Москальковой
17 апреля. Mossovetinfo.ru - 8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году поступило в аппарат уполномоченного по п...
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Общество
16.04.2023, 08:59
Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в ...
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Общество
15.04.2023, 09:10
Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 московских храмах (адреса)
15 апреля. Mossovetinfo.ru - 15 апреля 2023 года по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванно...