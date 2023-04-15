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Общество     17.04.2023 11:59

8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году омбудсмену Москальковой

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Теги:  СВО  омбудсмен  права  Москалькова  доклад 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - 8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пришлось перестраивать на современные реалии, отметила Москалькова.

Всего в 2022 году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в поступило 79 420 обращений, из которых 23,3% были связаны со специальной военной операцией (СВО), отмечается в Докладе уполномоченного по правам человека в России за 2022 год. В том числе 4 277 обращений касались помощи жителям ЛНР, ДНР и гражданам Украины, защиты прав военнослужащих из зоны боевых действий (10 817) и мобилизованных (3 493).

Аппарат омбудсмена оказал содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении правовых и социально-бытовых вопросов.

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Теги: 
СВО  омбудсмен  права  Москалькова  доклад 

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