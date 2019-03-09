9 марта. Mossovetinfo.ru – Субботу, 9 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала 2019 года.



В 11:00 температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до 5,7 градуса. Ожидается, что в субботу столбики термометров поднимутся до семи градусов.