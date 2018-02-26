«Спасибо, что уступили место будущей маме» - акция Мосметрополитена

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Раздача значков беременным пассажиркам с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме» началась в метрополитене Москвы. Для получения значка пассажиркам не нужно предоставлять справок о беременности, необходимо просто подойти к стойке «Живое общение». Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на первого заместителя начальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.



«В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию», - рассказал Роман Латыпов.



«Значок с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме» - яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро», - сказал представитель столичного метро.