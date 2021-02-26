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Общество     26.02.2021 15:54

Александр Невский лидирует в опросе об установке памятника на Лубянке

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Теги:  Лубянская площадь  памятник  Активный гражданин  голосование 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Вариант установки памятника Александру Невскому лидирует в опросе об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала «Активный гражданин».

Голосование по вопросу о том, какой памятник установить на Лубянке, стартовало на портале «Активный гражданин» в четверг, 25 февраля. На выбор предлагается два варианта: полководец и великий князь Александр Невский и революционер, создатель и первый руководитель ВЧК Феликс Дзержинский.

В настоящий момент в голосовании приняли участие 293 614 человек. За вариант установки памятника Александру Невскому проголосовали 159 542 человека (54% респондентов). За вариант памятника Феликсу Дзержинскому высказались 134 072 человека (46% опрошенных).

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Теги: 
Лубянская площадь  памятник  Активный гражданин  голосование 

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