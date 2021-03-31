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Общество     31.03.2021 18:32

Алексей Навальный сообщил, что объявил голодовку

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  голодовка 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-2 во Владимирской области, объявил в своем аккаунте в Instagram о том, что он объявил голодовку в связи с отсутствием медицинской помощи.

Навальный написал, что ему не дают пригласить врача и получить лекарства в связи с болями в спине, однако ему этого сделать не дают. В результате боль в спине перешла в ногу, а участки правой и левой ноги потеряли чувствительность.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача», - написал Навальный.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. В конце февраля Навальный был этапирован в колонию. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

Ранее Леонид Волков в своем telegram-канале сообщил, что состояние Навального в колонии резко ухудшилось, его мучают боли в спине, которые отдают в ногу. Однако руководство ФСИН со ссылкой на результаты обследования заявило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  голодовка 

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