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Общество     26.02.2021 10:14

Amnesty International выпустила новое заявление по Навальному

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Теги:  Amnesty International  Алексей Навальный  Навальный  заявление 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Правозащитная организация Amnesty International выпустила новое заявление по поводу лишения Алексея Навального статуса «узника совести».

В заявлении указано, что решение о лишении Навального статуса «узника совести» не было сделано под давлением или под влиянием российской пропаганды. В Amnesty International утверждают, что способны распознать пропаганду, и не опирались при вынесении решения на клеветнические сообщения в адрес Навального.

Отдельно подчеркивается, что, учитывая деятельность организации, Amnesty International нельзя заподозрить в «в потворствовании к Кремлю».

В заявлении указано, что слова, в свое время сказанные Навальным, можно расценивать как призывы к насилию, что не соответствует политике Amnesty International. После тщательного анализа в организации было принято решение лишить Навального статуса «узника совести».

В тоже время в Amnesty International выразили сожаление, в связи с тем, что вопрос о лишении Навального статуса «узника совести», отвлек внимание от компании за немедленное освобождение Навального.

Навальный был признан «узником совести» сразу после задержания в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии в середине января нынешнего года.

Однако 23 февраля Amnesty International отменила собственное решение в связи с призывами к насилию и дискриминации, которые Навальный высказывал в прежние годы, и от которых Навальный так и не отказался. При этом, организация по-прежнему считает Навального политзаключенным и считает, что он осужден неправомерно.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, заменил Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

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Теги: 
Amnesty International  Алексей Навальный  Навальный  заявление 

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