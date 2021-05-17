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Общество     17.05.2021 14:44

Аномальная жара в Москве сменится грозовыми дождями

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Теги:  погода  прогноз погоды  гроза  дожди 

17 мая. Mossovetinfo.ru — В среду, 19 мая, аномальная жара в Москве сменится грозовыми дождями, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Дожди начнутся в Москве в среду, однако вначале они будут кратковременными. В четверг и пятницу дожди усилятся, помимо грозовых дождей ожидается усиление ветра.

Дожди принесут с собой небольшое похолодание, в дневное время температура воздуха в Москве будет в районе +20.. +21 градуса, что соответствует климатической норме.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гроза  дожди 

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