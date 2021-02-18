 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     18.02.2021 14:46

Аномальные холода вернутся в Москву в выходные

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  отопление 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие праздничные выходные в Москву вернутся аномальные холода, сообщает telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье и первые дни следующей недели, температура воздуха в Москве по ночам будет опускаться до -27 градусов, а днем до -22.. -24 градусов.

В связи с этим, коммунальщики Москвы оставляют температуру теплоносителя в городских сетях отопления на максимальном уровне - 130 градусов.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные Москву ждет «температурная пила» с резкими перепадами температуры воздуха.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  отопление 

Возврат к списку

Лента новостей

16:27 В мире Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу с Россией

15:07 Власть Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля

14:46 Общество Аномальные холода вернутся в Москву в выходные

13:55 В мире Песков: Украина не является дружественным России государством

13:40 Город (Москва и область) В метро появилась возможность оформить карту «Тройка» со своей фотографией

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru