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Общество     04.06.2026 13:31

Apple исключила «Макс» из App Store без объяснения причин - глава Минцифры РФ

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Теги:  мессенджер «Макс»  «Макс»  Apple  App Store  Минцифры  ПМЭФ-2026  Max 

4 июня — Mossovetinfo.ru — Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026, сообщают РИА Новости и ТАСС.

«Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», - заявил Шадаев.

«У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин», - глава Минцифры РФ.

Глава Минцифры России Максут Шадаев пообещал в общении с журналистами на ПМЭФ, что ситуацию с мессенджером «Макс» в маркете AppStore будут решать

«Все будет хорошо. Будем решать», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне пресс-служба «Макса» подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.

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Теги: 
мессенджер «Макс»  «Макс»  Apple  App Store  Минцифры  ПМЭФ-2026  Max 

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