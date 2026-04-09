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04.06.2026, 13:31
Apple исключила «Макс» из App Store без объяснения причин - глава Минцифры РФ
4 июня — Mossovetinfo.ru — Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив досту...
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Общество
14.04.2026, 18:12
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ девятого состава
14 апреля — Mossovetinfo.ru — В соответствии с порядком формирования Общественной палаты Российской Федерации, през...
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Общество
09.04.2026, 14:57
Верховный суд признал «Международный Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил в РФ
9 апреля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд России в качестве суда первой инстанции рассмотрел заявление о признании...