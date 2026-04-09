Apple исключила «Макс» из App Store без объяснения причин - глава Минцифры РФ

4 июня — Mossovetinfo.ru — Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026, сообщают РИА Новости и ТАСС.



«Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», - заявил Шадаев.



«У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин», - глава Минцифры РФ.



Глава Минцифры России Максут Шадаев пообещал в общении с журналистами на ПМЭФ, что ситуацию с мессенджером «Макс» в маркете AppStore будут решать



«Все будет хорошо. Будем решать», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.



Накануне пресс-служба «Макса» подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.

