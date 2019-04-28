29 апреля. Mossovetinfo.ru – Апрель 2019 года стал самым сухим в Москве за последние 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.



По данным синоптиков с начала месяца в Москве выпало всего 19% месячной нормы осадков.



Синоптики прогнозируют, что со 2 мая в Москве начнутся осадки, которые компенсируют недостаток влаги.