9 июля. Mossovetinfo.ru – Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.
О причинах включения Бабченко в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, не сообщается.
Бабченко покинул Россию в 2017 году и с тех пор неоднократно критиковал действия российских властей, работал на украинском телевиденье и поддерживал военную операцию киевских властей на Донбассе. В социальных сетях Бабченко пообещал вернуться в Россию на танке под флагом НАТО.
Летом 2018 года украинские власти распространили информацию об убийстве Бабченко, однако на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Глава СБУ Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, с целью предотвращения убийства журналиста.
В 2019 году Бабченко покинул Украину из-за несогласия с политикой украинских властей. Позднее стало известно, что он проживает в Израиле.
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