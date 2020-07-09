 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     09.07.2020 13:37

Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Аркадий Бабченко  Росфинмониторинг  терроризм  экстремизм 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

О причинах включения Бабченко в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, не сообщается.

Бабченко покинул Россию в 2017 году и с тех пор неоднократно критиковал действия российских властей, работал на украинском телевиденье и поддерживал военную операцию киевских властей на Донбассе. В социальных сетях Бабченко пообещал вернуться в Россию на танке под флагом НАТО.

Летом 2018 года украинские власти распространили информацию об убийстве Бабченко, однако на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Глава СБУ Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, с целью предотвращения убийства журналиста.

В 2019 году Бабченко покинул Украину из-за несогласия с политикой украинских властей. Позднее стало известно, что он проживает в Израиле.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Аркадий Бабченко  Росфинмониторинг  терроризм  экстремизм 

Возврат к списку

Лента новостей

13:37 Общество Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов

13:03 Общество Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала - Жириновский

12:47 Город (Москва и область) Какие ограничения снимут в Москве с 13 июля и с 1 августа

12:35 Власть С 13 июля в московских парках заработают аттракционы

12:33 Власть Занятия по программе «Московское долголетие» возобновятся с 1 августа

Актуальные материалы

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля

17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru