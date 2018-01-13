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Общество     13.01.2018 21:27

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому

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Теги:  атмосферное давление 

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В субботу в полдень главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала атмосферное давление в 769 миллиметров ртутного столба.

13 января 1937 года было всего на 2 миллиметра ртутного столба больше.

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Карта места

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Теги: 
атмосферное давление 

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