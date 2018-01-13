Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому. Об этом сообщает Гидрометцентр.



В субботу в полдень главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала атмосферное давление в 769 миллиметров ртутного столба.



13 января 1937 года было всего на 2 миллиметра ртутного столба больше.