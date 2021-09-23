 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     23.09.2021 17:20

Бабье лето придет в Москву 29 сентября и продлится минимум 5 дней

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  бабье лето 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Настоящее бабье лето придет в Москву на следующей неделе, потепление продлится не менее 5 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В предстоящие выходные и в понедельник в Москве еще будут идти дожди, температура воздуха будет чуть ниже нормы - не выше +12 в дневное время.

Однако, уже 28 июня погода начнет меняться, сформируется антициклон. Уже в среду в Москве установится ясная погода, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +15. Такая погода продержится минимум пять суток.

«Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой», - рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в Москве количество выпавших осадков уже превысило месячную норму сентября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  бабье лето 

Возврат к списку

Лента новостей

17:20 Общество Бабье лето придет в Москву 29 сентября и продлится минимум 5 дней

15:55 Город (Москва и область) Средняя цена самого дешевого жилья в Москве выросла до 253,3 тысячи рублей за квадрат

15:01 В России Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

14:31 Происшествия Мужчина застрелил бывшую невестку на востоке Москвы

13:25 Мнения Для многих голосование с помощью ДЭГ — иллюзия в стиле Коперфильда

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru