15:51 Общество Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи заключили соглашение о партнерстве
14:34 Власть Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены
14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну
13:48 В России Обращение Путина к силовикам на Соборной площади - Кремль разместил видео, стенограмма публикуется
11:05 Город (Москва и область) О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам
09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев
09:04 Власть Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд26 Июня
19:25 Происшествия Умер в больнице мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники на детской площадке на юге Москвы - прокуратура
19:02 Происшествия Интервалы движения поездов на фиолетовой линии метро Москвы временно увеличены - дептранс
12:28 Власть Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами - министр культуры РФ
Одним из первых таких проектов станет уникальная выставка фотографий из собрания Бахрушинского музея
В Росгвардию будут вводиться тяжелые вооружения, танки, этот вопрос обсуждался с президентом РФ
Путин: "Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну"
Путин отметил, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня в непростой ситуации военные и силовики действовали чётко и слаженно
Меняются маршруты общественного транспорта в районе мечетей 27 - 28 июня 2023 года - Курбан-байрам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Гусев отправил письмо в Росавиацию
Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график.
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Расследование уголовного дела продолжается
Скорректировано расписание поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером
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11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля
09:46 В мире МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики
09:31 Город (Москва и область) Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области
10:41 В России Обращение к гражданам России Владимира Путина 24 июня 2023 года – полная стенограмма,
09:46 Другое Батискаф "Титаник" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту