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Общество     16.04.2019 07:35

Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

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Теги:  Пасхальный дар  фестивали  экскурсии  Пасха 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего с 25 апреля по 5 мая пройдет 60 бесплатных экскурсий. Узнать расписание эскурсий можно на сайте городского проекта «Гуляем по Москве».


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Карта места

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Теги: 
Пасхальный дар  фестивали  экскурсии  Пасха 

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