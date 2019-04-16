16 апреля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Всего с 25 апреля по 5 мая пройдет 60 бесплатных экскурсий. Узнать расписание эскурсий можно на сайте городского проекта «Гуляем по Москве».
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