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Общество     01.07.2021 14:47

Бессменный ректор НИУ ВШЭ Кузьминов подал в отставку

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Теги:  Ярослав Кузьминов  ВШЭ  отставка 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Ярослав Кузьминов, возглавлявший НИУ ВШЭ с момента основания, ушел в отставку с поста ректора по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВШЭ.

Сообщается, что 64-летний Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ. На этом посту он сменит 87-летнего Евгения Ясина, который в 90-е годы занимал пост министра экономики.

Кузьминов закончил экономический факультет МГУ в 1979 году, после чего 10 лет преподавал на том же факультете. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1989 году открыл альтернативную кафедру экономической теории в МФТМ, сотрудничал с институтом экономики АН СССР (РАН).

В ноябре 1992 года был назначен ректором созданного НИУ ВШЭ, став самым молодым ректором государственного вуза в России.

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Теги: 
Ярослав Кузьминов  ВШЭ  отставка 

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