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Общество     20.04.2021 11:03

Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая

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Теги:  благодатный огонь 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Несмотря на пандемию, Благодатный огонь будет доставлен в Москву 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного, который традиционно доставляет Благодатный огонь в Россию.

Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя - к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению, которое начнется вечером 1 мая.

При этом, глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин сообщил, что в аэропорту Внуково, куда доставят Благодатный огонь, раздавать его верующим не будут в связи с пандемией. Кроме того, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в аэропорту не будет и традиционной встречи Благодатного огня.

Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун православной Пасхи. За частицами благодатного огня ежегодно съезжаются представители различных христианских конфессий и простые паломники. С 2003 года Благодатный огонь в Россию доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного.

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Теги: 
благодатный огонь 

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