Другие материалы
Общество
11.02.2026, 09:32
Богомолов попросил снять его с должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра куль...
Общество
11.02.2026, 07:31
Сергей Миронов: меры по блокировке Telegram ошибочны
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов выступил против огранич...
Общество
10.02.2026, 06:51
На 95-м году жизни умер легендарный адвокат Генрих Падва
10 февраля — Mossovetinfo.ru — На 95-м году жизни 9 февраля скончался легендарный адвокат Генрих Падва, Заслуженный_юр...