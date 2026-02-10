Богомолов попросил снять его с должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ.



«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», – написал он.



Богомолов был назначен на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ в связи со смертью 14 января прежнего ректора Игоря Золотовицкого.



