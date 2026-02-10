 
Актуальные темы: переговоры
Общество     11.02.2026 09:32

Богомолов попросил снять его с должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Богомолов  школа-студия МХАТ  Минкульт 

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», – написал он.

Богомолов был назначен на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ в связи со смертью 14 января прежнего ректора Игоря Золотовицкого.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Богомолов  школа-студия МХАТ  Минкульт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:32 Общество Богомолов попросил снять его с должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

07:31 Общество Сергей Миронов: меры по блокировке Telegram ошибочны

17:45 Мнения Госслужащий должен быть борцом и не бояться конфликтов - Собянин

17:25 Власть Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram

06:51 Общество На 95-м году жизни умер легендарный адвокат Генрих Падва

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru