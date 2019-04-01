1 апреля. Mossovetinfo.ru – К 210-летию со дня рождения Гоголя Московские библиотеки подготовили более 100 бесплатных мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Программа празднования дня рождения писателя рассчитана на полгода и пройдет на 77 различных площадках. Праздничные мероприятия стартуют 1 апреля и продлятся до осени.
Москвичи и гости столицы смогут посетить кинопоказы, на которых будут демонстрироваться фильмы, снятые по произведениям Гоголя, концерты, на которых будут исполнять произведения композиторов, популярных во времена писателя, театральные постановки произведений Гоголя, выставки, мастер-классы, виртуальные путешествия. Полное расписание праздничных мероприятий опубликовано на официальном сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
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