Более 100 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

6 июня. Mossovetinfo.ru- Более 100 тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.



За последние сутки в столице от коронавируса вылечились 3073 человека. Всего в Москве от COVID-19 вылечились 100 431 человек.