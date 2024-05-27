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Общество     12.06.2024 08:37

Более 150 мероприятий подготовили ко Дню России культурные площадки Москвы - Сергунина

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Теги:  День России  мероприятия  Сергунина 

12 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве в честь Дня России подготовили масштабную программу. В частности, мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других пространствах, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Культурные площадки столицы проведут больше 150 концертов, экскурсий, мастер-классов, интерактивных представлений, выставок и спортивных турниров. Основная часть мероприятий запланирована на 12 июня. Приглашаем горожан и туристов присоединиться к празднику», — рассказала Наталья Сергунина.

Патриотические концерты, интерактивы для детей и игра-путешествие

11 июня библиотека №245 представит программу «Россия в сердце навсегда». В 18:00 начнется концерт «Все это Родиной зовется», затем состоится презентация фотовыставки «Открой для себя Россию» в сопровождении поэтических чтений. Гостям также предложат проверить свои знания истории, культуры и литературы в рамках краеведческого квиза.

В этот же день в 18:00 в театральной гостиной Дома Гоголя выступит камерный хор «Возрождение», созданный в 1994 году в честь восстановления храма Христа Спасителя. В удивительный мир русской музыкальной культуры погрузят произведения отечественных и современных композиторов.

Центральная детская библиотека №226 подготовила 11 июня показ цикла мультфильмов «Мульти-Россия», книжную выставку и интерактивную игру-путешествие «Я живу в России», которая охватывает материалы по обществознанию, истории, литературе, музыке, художественно-прикладному творчеству. В завершение мероприятия ребята соберут флаг страны из ромашек и отпечатков ладошек. Начало программы в 14:00.

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева 12 июня приглашает на семейное мероприятие, которое организуют в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ. С 14:00 всех желающих ждут на интерактивных занятиях «Цветочный оракул» — участники будут собирать формулу цветка, «Эндемики России» — на карте страны нужно разместить животных, растения и минералы, и «Мамонты и люди» — гостям расскажут о каменных орудиях и быте древних людей. В 16:00 проведут экскурсию, посвященную истории павильона и экспозициям.

В централизованной клубной системе «Восток» 12 июня в 16:00 выступит ведущий творческий коллектив Москвы — хор «Терлецкая дубрава». Он исполнит песни разных народов нашей страны — русские, казачьи, чувашские, мордовские и татарские. В программу включены задорные хороводы.

Соревнования, экскурсии и выступления юных талантов

В Парке Горького в День России проведут исторические экскурсии, интерактивный мастер-класс и флешмоб. Все желающие смогут посетить народную обсерваторию, вход свободный.

Сотрудники парка «Кузьминки» готовят к 12 июня детские мастер-классы, посвященные русским национальным традициям. В 15:00 в амфитеатре парка «Ангарские пруды» дадут концерт участники телепроекта «Голос. Дети», артисты и творческие коллективы.

На главной сцене «Ракушка» в Саду имени Баумана с 13:00 до 14:00 выступят юные воспитанники вокальной студии, а в 19:00 пройдет показ художественного фильма «Три тополя на Плющихе».

В парке «Сокольники» в День России гостей ждут командные соревнования среди женщин и мужчин по многоборью ГТО, спортивная анимация для детей и турнир для атлетов по скоростной буксировке автомобиля.

На центральной площади в парке «Северное Тушино» всех желающих приглашают принять участие в мастер-классах по объемному моделированию из бумаги и декорированию матрешек. В этот день свои вокальные и хореографические номера представят воспитанники культурных центров и школ искусств Северо-Западного округа.

На основную часть мероприятий свободный вход, на некоторые потребуется предварительная регистрация или покупка билетов.

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Теги: 
День России  мероприятия  Сергунина 

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