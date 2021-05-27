Более 20 000 человек умерли от коронавируса в Москве

29 мая. Mossovetinfo.ru – Более 20 000 человек скончались от коронавируса в Москве за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба.



За последние сутки в столице подтвержден 3 241 новый случай заражения, госпитализировали 993 человека, скончался 61 пациент.



Всего в Москве было выявлено 1173637 случаев коронавируса, 95595 человек на данный момент болеют, 1058041 человек вылечился, 20 001 человек