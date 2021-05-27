Другие материалы
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Общество
29.05.2021, 11:38
Более 20 000 человек умерли от коронавируса в Москве
29 мая. Mossovetinfo.ru – Более 20 000 человек скончались от коронавируса в Москве за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба. За последние сутки в столице подтвержден 3 241 нов...
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Общество
28.05.2021, 10:34
Грозовые дожди и ветер ожидаются в Москве 28 мая
28 мая. Mossovetinfo.ru — В течения дня пятницы, 28 мая, в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на официальном сайте москов...
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Общество
27.05.2021, 17:23
Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия - За Правду»
27 мая. Mossovetinfo.ru — Известный американский актер Стивен Сигал в субботу, 29 мая, официально вступит в партию «Справедливая Россия - За Правду», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу па...