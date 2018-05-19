19 мая. Mossovetinfo.ru – За минувшие сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков или 41% месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 19 мая, может выпасть еще около 10 миллиметров осадков, что составляет 20 процентов месячной нормы.



Максимальная температура воздуха в столице составит +18…+20°, по области +16…+21°.