Коронавирус. Статистика. Данные на 12 июня

12 июня. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.



В Москве подтверждено 202 935 случаев. Активных заболевших в столице - 81 724 человека. Вылечилась 118 024 человека, умерли - 3187.



В Московской области выявлено 47 911 случаев заболевания. Активных заболевших - 32 290 человек, вылечилась - 14 955 человек, скончались - 666.



Коронавирус, Данные по России на 12 июня. Выявлено случаев за сутки:



- Москва - 1714

- Московская область - 730

- Свердловская область - 320

- Санкт-Петербург - 274

- Воронежская область - 227

- Нижегородская область - 221

- Ростовская область - 198

- Красноярский край - 178

- Республика Тыва - 176

- Иркутская область - 151

- Ханты-Мансийский АО - 150

- Республика Коми - 125

- Ямало-Ненецкий АО - 122

- Саратовская область - 116

- Волгоградская область - 114

- Архангельская область - 112

- Псковская область - 110

- Орловская область - 109

- Новосибирская область - 109

- Пензенская область - 103

- Тульская область - 100

- Ивановская область - 98

- Республика Дагестан - 95

- Ульяновская область - 95

- Калужская область - 94

- Брянская область - 93

- Приморский край - 93

- Тверская область - 91

- Челябинская область - 91

- Республика Бурятия - 90

- Омская область - 86

- Ставропольский край - 84

- Карачаево-Черкесская Республика - 80

- Краснодарский край - 80

- Кабардино-Балкарская Республика - 79

- Самарская область - 78

- Чувашская Республика - 76

- Забайкальский край - 76

- Республика Саха (Якутия) - 76

- Республика Башкортостан - 75

- Пермский край - 72

- Белгородская область - 70

- Курская область - 70

- Смоленская область - 70

- Владимирская область - 66

- Тамбовская область - 66

- Алтайский край - 66

- Хабаровский край - 65

- Оренбургская область - 63

- Республика Мордовия - 62

- Липецкая область - 61

- Кемеровская область - 61

- Ярославская область - 60

- Рязанская область - 58

- Мурманская область - 58

- Кировская область - 58

- Камчатский край - 54

- Ленинградская область - 52

- Томская область - 51

- Республика Татарстан - 49

- Республика Марий Эл - 47

- Новгородская область - 46

- Астраханская область - 44

- Амурская область - 41

- Сахалинская область - 41

- Костромская область - 38

- Калининградская область - 38

- Республика Адыгея - 38

- Республика Северная Осетия - 37

- Республика Хакасия - 37

- Республика Ингушетия - 36

- Магаданская область - 35

- Вологодская область - 32

- Республика Крым - 25

- Удмуртская Республика - 22

- Тюменская область - 22

- Чеченская Республика - 21

- Республика Калмыкия - 18

- Республика Карелия - 17

- Курганская область - 11

- Республика Алтай - 8

- Чукотский АО - 6

- Еврейская АО - 4

- Ненецкий АО - 1

- Севастополь - 1