Общество
12.06.2020 11:01
Коронавирус. Статистика. Данные на 12 июня
12 июня. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.
В Москве подтверждено 202 935 случаев. Активных заболевших в столице - 81 724 человека. Вылечилась 118 024 человека, умерли - 3187.
В Московской области выявлено 47 911 случаев заболевания. Активных заболевших - 32 290 человек, вылечилась - 14 955 человек, скончались - 666.
Коронавирус, Данные по России на 12 июня. Выявлено случаев за сутки:
- Москва - 1714
- Московская область - 730
- Свердловская область - 320
- Санкт-Петербург - 274
- Воронежская область - 227
- Нижегородская область - 221
- Ростовская область - 198
- Красноярский край - 178
- Республика Тыва - 176
- Иркутская область - 151
- Ханты-Мансийский АО - 150
- Республика Коми - 125
- Ямало-Ненецкий АО - 122
- Саратовская область - 116
- Волгоградская область - 114
- Архангельская область - 112
- Псковская область - 110
- Орловская область - 109
- Новосибирская область - 109
- Пензенская область - 103
- Тульская область - 100
- Ивановская область - 98
- Республика Дагестан - 95
- Ульяновская область - 95
- Калужская область - 94
- Брянская область - 93
- Приморский край - 93
- Тверская область - 91
- Челябинская область - 91
- Республика Бурятия - 90
- Омская область - 86
- Ставропольский край - 84
- Карачаево-Черкесская Республика - 80
- Краснодарский край - 80
- Кабардино-Балкарская Республика - 79
- Самарская область - 78
- Чувашская Республика - 76
- Забайкальский край - 76
- Республика Саха (Якутия) - 76
- Республика Башкортостан - 75
- Пермский край - 72
- Белгородская область - 70
- Курская область - 70
- Смоленская область - 70
- Владимирская область - 66
- Тамбовская область - 66
- Алтайский край - 66
- Хабаровский край - 65
- Оренбургская область - 63
- Республика Мордовия - 62
- Липецкая область - 61
- Кемеровская область - 61
- Ярославская область - 60
- Рязанская область - 58
- Мурманская область - 58
- Кировская область - 58
- Камчатский край - 54
- Ленинградская область - 52
- Томская область - 51
- Республика Татарстан - 49
- Республика Марий Эл - 47
- Новгородская область - 46
- Астраханская область - 44
- Амурская область - 41
- Сахалинская область - 41
- Костромская область - 38
- Калининградская область - 38
- Республика Адыгея - 38
- Республика Северная Осетия - 37
- Республика Хакасия - 37
- Республика Ингушетия - 36
- Магаданская область - 35
- Вологодская область - 32
- Республика Крым - 25
- Удмуртская Республика - 22
- Тюменская область - 22
- Чеченская Республика - 21
- Республика Калмыкия - 18
- Республика Карелия - 17
- Курганская область - 11
- Республика Алтай - 8
- Чукотский АО - 6
- Еврейская АО - 4
- Ненецкий АО - 1
- Севастополь - 1