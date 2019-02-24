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Общество     24.02.2019 14:43

Более 6 тысяч человек пришло на Страстной к началу Марша Немцова

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Теги:  Немцов  Борис Немцов  акция  марш 

24 февраля, Mossovetinfo.ru - 6,1 тысячи человек, прошли через пункты досмотра полиции к месту старта Марша Немцова на Страстном бульваре. Об этом сообщил «Белый счетчик», обнародовав информацию о числе участников за 10 минут до начала акции, по состоянию на 13:50 мск.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», колонна пройдет до проспекта Сахарова.

27 февраля исполняется 4 года со дня злодейского убийства в центре Москвы у Кремля политика и гражданина Бориса Немцова.



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Карта места

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Теги: 
Немцов  Борис Немцов  акция  марш 

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