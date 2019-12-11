11 декабря. Mossovetinfo.ru – Более трети россиян (35%), считают, что справедливый размер минимальной зарплаты у работающих граждан должен составлять более 50 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведенного Общественной палатой.



Сумму в 40-50 тысяч рублей считают справедливым доходом 31% россиян, 30-40 тысяч рублей – 20%, еще 10% назвали справедливой минимальной зарплатой сумму в 21-30 тысяч рублей.



При этом 60% респондентов назвали неравенством и несправедливостью именно разницу в доходах. 49% считают неравным доступ к качественным медицинским услугам, 38% упомянули территориальное неравенство. Также участники опроса упомянули неравенство в области обеспечения личной безопасности и безопасности членов семей, неравный доступ к благоприятной экологической среде, неравенство в доступе к культурным благам.



Снижение уровня неравенства 97% россиян связывают с дополнительными усилиями государства, 91% - со снижением «демонстративного потребления», 80% - с увеличением социальной ответственности бизнеса, 71% - с действиями некоммерческих организаций и общественных активистов.