22 марта. Mossovetinfo.ru – Поездки на такси считают безопасными 79% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главными критериями безопасности участники опроса назвали соблюдение водителями ПДД (66%), аккуратную манеру езды (62%), и техническое состояние автомобиля (59%).
За последние пять лет чаще стали пользоваться услугами такси 46% опрошенных. 39% респондентов рассказали, что ездят на такси также часто, как и раньше, 15% стали ездить на такси реже.
Большинство опрошенных устраивает цена на услуги такси, 61% опрошенных заявил, что цена соответствует качеству услуг. В то же время 28% респондентов считают, что цена на услуги такси завышена, еще 8% считают цену на такси заниженной.
Кроме того, 52% опрошенных отметили, что техническое состояние автомобилей такси за последние 5 лет стало лучше. 34% респондентов считают, что оно осталось на прежнем уровне, 10% считают, что техническое состояние машин такси ухудшилось.
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