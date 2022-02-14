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Общество     14.02.2022 09:17

CAS допустил Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде

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Теги:  Валиева  Пекин  олимпиада  тест  CAS 

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Специальная комиссия спортивного арбитража (CAS) отклонила заявления, поданные МОК, WADA и ISU и допустила российскую фигуристку Камилу Валиеву до одиночных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается в релизе спортивного арбитража.

Среди обоснований такого решения CAS отметила, что спортсмен является “Защищенным лицом” в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC) - по возрасту. На таких лиц распространены иные стандарты доказывания и более низкие санкции.

Также отмечается, что во время Олимпийских игр в Пекине допинговый тест не дал положительного результата и Комиссия сочла, что недопущение спортсмена к соревнованиям на Олимпийские игры нанесли бы ей непоправимый вред в этих обстоятельствах.

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Теги: 
Валиева  Пекин  олимпиада  тест  CAS 

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