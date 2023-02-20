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Общество     20.02.2023 09:21

"Черная книга" Архнадзора пополнилась историями сносов минувшего 2022 года

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Теги:  Архнадзор  черная книга  утраты  2022 год 

20 февраля, Mossovetinfo.ru - "Черная книга" Архнадзора - перечень утрат московского наследия при нынешней администрации города - пополнилась историями сносов минувшего 2022 года, сообщили ИА "Моссовет" в Общественном движении Архнадзор.

"Таковых (утрат - ред.) было 29, что сопоставимо со статистикой 2021 года и превышает данные нескольких предыдущих лет", - сообщает Архнадзор.

Среди снесенных в 2022 году зданий, Щукинская сцена в саду Эрмитаж, исключенная из перечня выявленных памятников.

Подробнее смотрите на сайте Архнадзора.

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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  черная книга  утраты  2022 год 

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