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Общество     22.02.2023 18:29

Членство России в Международной федерации журналистов приостановлено

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Теги:  журналистика  союзы  членство 

22 февраля, Mossovetinfo.ru - Международная федерация журналистов приостановила членство России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева который ссылается на уведомление о таком решении полученное от генерального секретаря Международной федерации Энтони Белланже.

На заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР, - сказал Соловьев и оценил это решение как необоснованное, политическое.

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Теги: 
журналистика  союзы  членство 

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