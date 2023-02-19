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Общество
22.02.2023, 18:29
Членство России в Международной федерации журналистов приостановлено
22 февраля, Mossovetinfo.ru - Международная федерация журналистов приостановила членство России, сообщает ТАСС со сс...
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Общество
20.02.2023, 09:21
"Черная книга" Архнадзора пополнилась историями сносов минувшего 2022 года
20 февраля, Mossovetinfo.ru - "Черная книга" Архнадзора - перечень утрат московского наследия при нынешней администрац...
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Общество
19.02.2023, 15:38
На ВДНХ подготовили программу ко Дню защитника Отечества
19 февраля, Mossovetinfo.ru - На ВДНХ в честь Дня защитника Отечества подготовлена культурно-познавательная программ...