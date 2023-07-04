Дефицит средств в здравоохранении является ключевой угрозой сохранения человеческого капитала страны - "Деловая Россия"

15 июля — Mossovetinfo.ru — Национальная система охраны здоровья входит в фазу острого дефицита средств, который в настоящее время является ключевой угрозой сохранения человеческого капитала страны, — сообщает пресс-служба "Деловой России" со ссылкой на слова в выступлении заместителя председатель «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна в качестве модератора заседание рабочей группы по дополнительному финансированию здравоохранения.



13 июля в «Деловой России» прошло установочное заседание рабочей группы, посвященное привлечению дополнительных (в том числе внебюджетных) источников финансирования для развития системы оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями.



Антон Данилов-Данильян в своем выступлении привел данные Минздрава России, согласно которым, по итогам 2022 года дефицит территориальных программ госгарантий по линии регионального бюджета был зафиксирован в 14 субъектах Российской Федерации. Как следует из доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья за 2022 год, представленного Счетной палатой, недостаток средств в дотационных регионах приводит к дефициту территориальных программ, что, в свою очередь создает предпосылки для роста просроченной кредиторской задолженности медорганизаций.



Депутат Госдумы Алексей Куринный отметил недофинансированность здравоохранения в России. «Если мировая практика говорит, что надо тратить минимум 6% ВВП, а мы тратим только 4%, то мы недофинансируем в 1,5 раза. Отсюда нехватка средств на лекарства, инфраструктуру, оборудование, подготовку кадров», – сообщил Куринный.



Депутат Госдумы, академик РАН и заслуженный врач РФ Александр Румянцев выступил с обстоятельным докладом на тему особенностей финансирования российского здравоохранения. Он затронул темы подушевого медицинского обеспечения населения, невыполнения результатов государственных программ, распределение ответственности в здравоохранении, централизованного и децентрализованного финансирования медицины. «Каждый вопрос должен быть рассмотрен отдельно – бюджетное, страховое, муниципальное и благотворительное финансирование», – подчеркнул Александр Румянцев.



В завершении мероприятия Антон Данилов-Данильян поблагодарил всех участников за фактическое образование рабочей группы. «У нас будет дополнительное направление, что нужно сделать и по поиску дополнительного финансирования (раскрытия соответствующих источников и условий их получения), и одновременно по действующим финансовым направлениям – что нужно сделать, чтобы они показали большую эффективность чем сейчас», – сказал заместитель председателя «Деловой России». Он пообещал готовиться к серьезным переговорам с Минздравом, Минфином и администрацией президента РФ.