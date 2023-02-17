Депутата Госдумы Дмитрия Гусева выдвинут в качестве кандидата на выборах мэра Москвы

17 февраля, Mossovetinfo.ru - На предстоящих в сентябре 2023 года очередных выборах мэра Москвы партия «Справедливая Россия — За правду» ("СРЗП") выдвинет депутата Госдумы Дмитрия Гусева в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Об этом 16 февраля заявил лидер партии Сергей Миронов в обращении к участникам конференции московского отделения "СРЗП", сообщает корреспондент ИА "Моссовет".



Прошедшая накануне вечером в кинозале «Конев» Музея Победы на Поклонной горе конференции московского отделения "СРЗП" приняла решение провести открытое обсуждение с москвичами проекта партийной программы на выборах мэра. Предвыборный проект партионной программы на выборах мэра Москвы будет в ближайшее время обнародован в целях общественного обсуждения. На конференции Дмитрий Гусев рассказал, что главным пунктом, направлением предвыборной программы станет помощь многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции (СВО). В том числе предлагается ввести предлагается ввести «московский стандарт» социальной защиты для членов семей, участников СВО, закрепив в нем все необходимые экономические, социальные меры поддержки. Затрагиваются в проекте программы и другие значимые для москвичей вопросы, в том числе в сферах образования, здравоохранения, содержания жилищного фонда, безопасности.



Лидер столичного отделения СЗРП депутат Госдумы Дмитрий Гусев, возглавил московскую организацию в мае 2022 года, сменив Галину Хованскую.

19 сентября 2021 года Дмитрий Гусев избран депутатом Государственной Думы VIII созыва. Он - заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия —За правду" и член Совета фракции, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю.