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Общество     19.02.2021 11:56

Депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ

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Теги:  Мосгордума  депутаты  КПРФ  исключение 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ, сообщил на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По словам Ступина, основной причиной исключения Локтева стало то, что он голосовал против принятия бюджета Москвы, в то время как горком КПРФ рекомендовал депутатам-коммунистам поддержать бюджет или воздержаться при голосовании.

В начале июня из КПРФ была исключена депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Ступин отметил, что ситуации с исключением Локтева и Шуваловой очень похожи.

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Теги: 
Мосгордума  депутаты  КПРФ  исключение 

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