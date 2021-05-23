23 мая. Mossovetinfo.ru – Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила «подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов» или хотя бы «подумать о том, чтобы они сидели пожизненно». Об этом Мишонова заявила в интервью РИА Новости.



«Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100 процентов случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», - сказала Мишонкина.



Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, так как есть соответствующее решение Конституционного суда.