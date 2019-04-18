18 апреля. Mossovetinfo.ru – Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, за ночь его состояние не изменилось, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.



Во вторник, 16 апреля, Быков был госпитализирован в городскую больницу Уфы в тяжелом состоянии. В Уфу он прилетел чтобы прочитать лекцию, однако в самолете ему стало плохо. Сообщается, что причиной ухудшения самочувствия стало хроническое заболевание.