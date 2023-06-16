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Общество     20.06.2023 21:34

Дмитрий Гусев выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы на конференции Справедливой России

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Теги:  Дмитрий Гусев  выборы мэра Москвы 2023  выдвижение  10 сентября  Справедливая Россия  конференция 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Дмитрий Гусев единогласно выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы на внеочередной партийной конференции московского регионального отделения "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) во вторник.

Конференция прошла в центре Москвы, на Красном октябре в Digital october. В конференции приняли участие депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены партии, волонтеры, общественники, политические эксперты.

Лидер партии Сергей Миронов, выступая на конференции отметил, что депутаты, выдвинутые партией, на всех уровнях включены во все процессы, понимают проблемы людей, постоянно работают над их решением, слышат москвичей, помогают им и защищают их. Миронов подчеркнул, что партия и дальше продолжит работать в этом направлении. Чтобы защитить Москву и москвичей, нужна политическая воля и власть, за эту власть мы и будем бороться, - также сказал Миронов.

Гусев знает город и москвичей, собрал сильную команду, показал себя как эффективный управленец и готов браться за решение самых разных ситуаций, - отметил Миронов.

Дмитрий Гусев на конференции обозначил стратегические приоритеты в рамках избирательной кампании и ее первые шаги.

«Работай на благо москвичей, и все у тебя получится. Я нисколько не сомневаюсь, что те задачи, о которых ты сказал, они выполнимы», - подчеркнул Миронов на конференции.

Ранее, после принятия Мосгордумой постановления о назначении выборов мэра, отвечая на вопросы журналистов Гусев сказал, что его основная задача на предстоящих выборах – заставить власть слышать всех москвичей и учитывать их интересы, - "За это и буду бороться. Для этого и нужно побеждать 10 сентября".

19 сентября 2021 года Дмитрий Гусев избран депутатом Государственной Думы VIII созыва. Он - заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия —За правду" и член Совета фракции, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю, возглавил московскую организацию в мае 2022 года.

Ранее кандидатами в мэры Москвы на партийных конференциях были выдвинуты Сергей Собянин (Единая Россия), Владислав Даванков (Новые люди). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. КПРФ заявила ранее, что кандидатом в мэры выдвинет Леонида Зюганова - внука лидера партии Геннадия Зюганова. Партия Яблоко отказалась от выдвижения своего кандидата на выборах мэра в нынешнем году.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

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Теги: 
Дмитрий Гусев  выборы мэра Москвы 2023  выдвижение  10 сентября  Справедливая Россия  конференция 

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