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Общество     18.04.2019 16:31

Дмитрия Быкова доставят на лечение из Уфы в Москву

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Теги:  Дмитрий Быков  транспортировка 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в результате тяжелого заболевания, доставят на лечение в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Решение о транспортировке принял врачебный консилиум московских и уфимских врачей. По словам Венедиктова, Быкова могут доставить в Москву уже вечером, 18 апреля.

Быков был доставлен в одну из городских больниц Уфы вечером, 16 апреля, после того, как ему стало плохо в самолете. Писатель находился в тяжелом состоянии, с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у него инсульт, однако впоследствии данный диагноз не подтвердился. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова 18 апреля сообщила, что у Быкова обострилось хроническое заболевание.


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Теги: 
Дмитрий Быков  транспортировка 

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