18 апреля. Mossovetinfo.ru – Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в результате тяжелого заболевания, доставят на лечение в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Решение о транспортировке принял врачебный консилиум московских и уфимских врачей. По словам Венедиктова, Быкова могут доставить в Москву уже вечером, 18 апреля.
Быков был доставлен в одну из городских больниц Уфы вечером, 16 апреля, после того, как ему стало плохо в самолете. Писатель находился в тяжелом состоянии, с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у него инсульт, однако впоследствии данный диагноз не подтвердился. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова 18 апреля сообщила, что у Быкова обострилось хроническое заболевание.
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