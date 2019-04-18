18 апреля. Mossovetinfo.ru – Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в результате тяжелого заболевания, доставят на лечение в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.



Решение о транспортировке принял врачебный консилиум московских и уфимских врачей. По словам Венедиктова, Быкова могут доставить в Москву уже вечером, 18 апреля.



Быков был доставлен в одну из городских больниц Уфы вечером, 16 апреля, после того, как ему стало плохо в самолете. Писатель находился в тяжелом состоянии, с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у него инсульт, однако впоследствии данный диагноз не подтвердился. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова 18 апреля сообщила, что у Быкова обострилось хроническое заболевание.