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Общество     08.04.2024 08:06

До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 8 апреля

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр 

8 апреля — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приятные майские температуры для столицы на предстоящей неделе — температурный фон плюс 15-20 градусов до конца недели.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр 

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