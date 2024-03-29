До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 8 апреля

8 апреля — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приятные майские температуры для столицы на предстоящей неделе — температурный фон плюс 15-20 градусов до конца недели.