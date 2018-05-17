Другие материалы
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Общество
18.05.2018, 09:23
До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу
18 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в пятницу, 18 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Во второй половине дня кратковременный дождь, веч...
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Общество
17.05.2018, 16:19
МЧС: вечером 17 мая в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер
17 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в Москве во второй половине дня в четверг 17 мая. По прогнозам синоптиков, в вечерние часы ...
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Общество
17.05.2018, 10:02
В Москве стартует фестиваль «Рыбная неделя»
17 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 17 мая открывается гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», он продлится до 27 мая. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Моск...