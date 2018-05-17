18 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в пятницу, 18 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Во второй половине дня кратковременный дождь, вечером – сильные ливни (местами до 30% месячной нормы) с грозой, местами возможен град.



Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.