24 апреля. Mossovetinfo.ru – Около трети из существующих политических партий России может быть ликвидировано до конца 2019 года, сообщила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.



По словам Памфиловой, наблюдается снижение количества партий-однодневок, это естественный процесс.



Памфилова напомнила, что в результате реформ необходимая численность для создания политических партий была снижена с 40 тысяч до 500 человек, а срок, который давался партии для того, чтобы доказать, что она состоялась, был увеличен с 5 до 7 лет.



В настоящее время в России действует 61 политическая партия, 32 из них были созданы 7 лет назад и в этом году их ожидает проверка на то, состоялись они или нет.