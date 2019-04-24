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Общество     24.04.2019 11:52

До трети политических партий России может бить ликвидирована к концу года - Памфилова

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Теги:  Элла Памфилова  ЦИК  партии 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Около трети из существующих политических партий России может быть ликвидировано до конца 2019 года, сообщила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, наблюдается снижение количества партий-однодневок, это естественный процесс.

Памфилова напомнила, что в результате реформ необходимая численность для создания политических партий была снижена с 40 тысяч до 500 человек, а срок, который давался партии для того, чтобы доказать, что она состоялась, был увеличен с 5 до 7 лет.

В настоящее время в России действует 61 политическая партия, 32 из них были созданы 7 лет назад и в этом году их ожидает проверка на то, состоялись они или нет.


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Теги: 
Элла Памфилова  ЦИК  партии 

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