Дождь и сильный ветер ожидается в Москве вечером 30 марта

30 марта. Mossovetinfo.ru — Во второй половине дня во вторник, 30 марта, в Москве ожидается ухудшение погоды, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.



Сообщается, что в период с 15:00 вторника, 30 марта, и до 08:00 среды, 31 марта, в Москве ожидаются дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.



Водителям рекомендуется, управляя автомобилем в неблагоприятных условиях значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впередиидущих машин. Избегать внезапных маневров и перестроений, не парковать машины под деревьями.



Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды. При движении вдоль проезжей части рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами.