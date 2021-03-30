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Общество     30.03.2021 12:49

Дождь и сильный ветер ожидается в Москве вечером 30 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды  предупреждение  МЧС 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Во второй половине дня во вторник, 30 марта, в Москве ожидается ухудшение погоды, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.

Сообщается, что в период с 15:00 вторника, 30 марта, и до 08:00 среды, 31 марта, в Москве ожидаются дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Водителям рекомендуется, управляя автомобилем в неблагоприятных условиях значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впередиидущих машин. Избегать внезапных маневров и перестроений, не парковать машины под деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды. При движении вдоль проезжей части рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  предупреждение  МЧС 

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