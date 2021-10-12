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Общество     12.10.2021 12:53

Дожди придут в Московский регион 13 октября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Вторник станет последним сухим и ясным днем в Москве, когда на погоду оказывает влияние антициклон, в среду в Москве начнутся дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По прогнозам синоптиков, 13 октября в Москву придет пасмурная и дождливая погода, однако сильными дожди не будут. При этом ночи станут более теплыми и в дневное время будет немного холоднее.

Ранее сообщалось, что во второй половине сентября не ожидается серьезных всплесков тепла и холода, температура воздуха будет в пределах климатической нормы: до от -2 до +3 в ночное время и до +9 градусов днем.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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