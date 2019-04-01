1 апреля. Mossovetinfo.ru – Дождь и мокрый снег, а также порывистый ветер ожидается в Москве в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +2…+7°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.