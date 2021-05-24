«Единая Россия» сообщила о кибератаках на сайт партии

24 мая. Mossovetinfo.ru — Официальный сайт партии «Единая Россия» подвергся ddos-атакамс нескольких тысяч IP-адресов, сообщается в официальном telegram-канале партии.



Сообщается, что системы защиты сайта сработали и оповестили администраторов сайта, позволив обеспечить блокировку адресов, с которых проводится атака.



При этом отмечается, что атака проводится с адресов, зарегистрированных в разных странах, что позволяет говорить об использовании так называемого бот-нета - сети, созданной из взломанных компьютеров по всему мир. При этом, владельцы компьютеров скорее всего не подозревают о том, что их используют для участия в кибератаках.