13 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, который пьяным попал в «смертельное» ДТП, выступил с видеобращением, в котором попросил прощения у близких погибшего Сергея Захарова, и заявил о желании помочь его семье.
«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». – сказал Ефремов в обращении на своем YouTube-канале.
«И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить», - подчеркнул Ефремов.
Известный артист подчеркнул, что не собирается подключать свои связи и «отмазываться»: «Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела».
В конце своего обращения Ефремов еще раз попросил прощения, отметив, что своим поведением предал всех.
«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — завершил обращение Ефремов.
Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице.
Во вторник стало известно, что в анализах Ефремова обнаружены следы наркотиков. Актер отправлен под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.
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