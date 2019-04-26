26 апреля. Mossovetinfo.ru – Скончавшуюся в пятницу актрису театра и кино Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Пресс-служба Малого театра, в труппе которого Быстрицкая играла с 1958 года, сообщила, что прощание с актрисой пройдет в понедельник, 29 апреля в здании театра.



Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась в пятницу, 26 апреля на 92-м году жизни.