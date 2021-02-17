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Общество     17.02.2021 17:12

ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального - адвокат

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Теги:  ЕСПЧ  Навальный  Алексей Навальный 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Европейский суд по про человека (ЕСПЧ) потребовал немедленно освободить Алексея Навальному, который был приговорен к 3,5 годам колонии по «делу Ив Роше», сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову.

По словам Михайловой, она получила письмо от ЕСПЧ, в котором суд требует немедленного освобождения Навального.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив его к 3,5 годам колонии. Навальный в 2014 году был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет. По мнению ФСИН, с которым согласился суд, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.


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Теги: 
ЕСПЧ  Навальный  Алексей Навальный 

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