14 марта. Mossovetinfo.ru – На фестивале «Союзультфильм» в «Москвариуме» будут работать выставка эскизов «Ну, погоди!», показ мультфильмов и мастер-классы по анимации. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе «Союзультфильма».



Фестиваль в «Москвариуме» на ВДНХ пройдет с 16 по 24 марта. Посетителей ждут бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия для всей семьи с участием любимых героев «Ну, погоди!» и «Простоквашино».



Расписание мероприятий с 16 по 24 марта:



16 марта, суббота

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума

16:30-17:30 Спектакль «Как Вовка золотой фонд спас» / 2 этаж «Москвариума»



17 марта, воскресенье

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума

12:00-13:00 и 15:00-16:00 Кукольный спектакль «Как герои «Союзмультфильма» отправились в экспедицию на Северный полюс» / 2 этаж зоны Аквариума

13:00-17:00 Мастер-класс по созданию анимационного фильма / 2 этаж «Москвариума»



18 марта, понедельник

«Москвариум» не работает – санитарный день



19-21 марта, вторник-четверг

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума



22 марта, пятница

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума

12:00-13:00, 15:00-16:00 Кукольный спектакль «Как герои «Союзмультфильма» отправились в экспедицию на Северный полюс» / 2 этаж экспозиции Аквариума



23 марта, суббота

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума

10:00- 21:00 Показ мультфильмов «Простоквашино» / 2 этаж экспозиции Аквариума



24 марта, воскресенье

10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»

10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума