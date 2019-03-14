14 марта. Mossovetinfo.ru – На фестивале «Союзультфильм» в «Москвариуме» будут работать выставка эскизов «Ну, погоди!», показ мультфильмов и мастер-классы по анимации. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе «Союзультфильма».
Фестиваль в «Москвариуме» на ВДНХ пройдет с 16 по 24 марта. Посетителей ждут бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия для всей семьи с участием любимых героев «Ну, погоди!» и «Простоквашино».
Расписание мероприятий с 16 по 24 марта:
16 марта, суббота
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
16:30-17:30 Спектакль «Как Вовка золотой фонд спас» / 2 этаж «Москвариума»
17 марта, воскресенье
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
12:00-13:00 и 15:00-16:00 Кукольный спектакль «Как герои «Союзмультфильма» отправились в экспедицию на Северный полюс» / 2 этаж зоны Аквариума
13:00-17:00 Мастер-класс по созданию анимационного фильма / 2 этаж «Москвариума»
18 марта, понедельник
«Москвариум» не работает – санитарный день
19-21 марта, вторник-четверг
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
22 марта, пятница
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
12:00-13:00, 15:00-16:00 Кукольный спектакль «Как герои «Союзмультфильма» отправились в экспедицию на Северный полюс» / 2 этаж экспозиции Аквариума
23 марта, суббота
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
10:00- 21:00 Показ мультфильмов «Простоквашино» / 2 этаж экспозиции Аквариума
24 марта, воскресенье
10:00-22:00 Выставка экспонатов «Союзмультфильма» / 3 этаж «Москвариума»
10:00-21:00 Показ мультфильмов / 2 этаж экспозиции Аквариума
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