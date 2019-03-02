2 марта. Mossovetinfo.ru – Февраль 2019 года в Москве вошел в тройку самых темных за последние 20 лет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Метеообсерваторию.



В феврале солнце светило только 43 часа. Солнечный диск был закрыт облаками 19 дней.



В феврале 2018 года солнце сияло 61 час и не светило 14 дней.