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Общество     02.03.2019 10:49

Февраль 2019 год стал одним из самых темных в Москве за 20 лет

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Теги:  погода 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Февраль 2019 года в Москве вошел в тройку самых темных за последние 20 лет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Метеообсерваторию.

В феврале солнце светило только 43 часа. Солнечный диск был закрыт облаками 19 дней.

В феврале 2018 года солнце сияло 61 час и не светило 14 дней.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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